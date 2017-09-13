Экономика

16:29 13.09.2017

Партнерам по Nord Stream 2 надо рассчитывать на свои средства, покрыть 70% проектным финансированием вряд ли удастся

Партнерам проекта строительства газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток 2"), очевидно, придется пересмотреть схему финансирования проекта, заявил журналистам глава австрийской OMV Райнер Зеле.

По его мнению, покрыть 70% проектным финансированием, как это было запланировано изначально, вряд ли удастся.

Р.Зеле отметил, что партнерам придется больше рассчитывать на собственные средства, а также больше работать с российскими и азиатскими банками.

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Глава OMV заметил, что, если понадобится, партнеры "Газпрома" по Nord Stream 2 готовы предоставить проекту бридж-финансирование.

"Это зависит от финансовой ситуации в Nord Stream 2. Мы направили первый транш эти летом. Если Nord Stream 2 понадобятся дополнительные денежные средства, мы готовы предоставить бридж-финансирование - до того момента когда будет предоставлено проектное финансирование", - сказал Р.Зеле.

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