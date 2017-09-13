"Эпицентр К" в сентябре расширит сеть Intersport до 16 магазинов

ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающее в Украине сеть одноименных строительных гипермаркетов в формате DIY, а также выступающее эксклюзивным представителем международного бренда товаров для спорта Intersport, планирует в сентябре 2017 года открыть два новых магазина сети.

Как сообщается на веб-сайте "Эпицентр К", новая торговая точка Іntersport в Днепре откроется в ТЦ "Эпицентр" по ул. Запорожское шоссе, 62-к 23 сентября 2017 года, она станет первым магазином бренда в городе.

Кроме того, 30 сентября впервые в Полтаве заработает магазин Іntersport – в ТЦ "Эпицентр" по ул. Киевское шоссе, 41.

Таким образом, "Эпицентр К" расширит сеть Intersport в Украине до 16 торговых точек в 11 городах.

Согласно данным веб-сайта компании, по состоянию на сентябрь 2017 года магазины Іntersport представлены во Львове, Мукачево Закарпатской обл., Ивано-Франковске, Киеве, Броварах, Сумах, Одессе, Хмельницком и Черновцах.

Как сообщалось, ООО "Эпицентр К" в 2015 году заключило лицензионный договор с международной сетью магазинов спортивных товаров Intersport International Corporation об эксклюзивном представительстве ее продукции в Украине.

Как сообщалось со ссылкой на одного из владельцев "Эпицентр К", народного депутата Александра Гереги, компания планировала за три года открыть в Украине 40-50 магазинов Intersport, которые будут располагаться в отдельных брендированных зонах внутри гипермаркетов "Эпицентр".

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

Согласно данным веб-сайта "Эпицентр К", на 13 сентября 2017 года компания имеет 44 гипермаркета общей площадью около 1 млн кв. м.

Как сообщалось со ссылкой на генерального директора ООО "Эпицентр К" Петра Михайлишина, ООО "Эпицентр К" в январе-июне 2016 года увеличило доход на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 14,2 млрд грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 30 сентября 2016 года, участниками ООО"Эпицентр К" являются Александр Герега (81,18%), Галина Герега (18,75%) и Татьяна Суржик (0,055%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Руководителем предприятия числится Петр Михайлишин.