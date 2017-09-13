Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала почти 7,8 млн тонн зерновых

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 13 сентября 2017 года экспортировала 7,765 млн тонн зерновых.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к настоящему времени экспортировано около 4,233 млн тонн пшеницы, 2,345 млн тонн ячменя, 1,168 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 76,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2016/2017 МГ (июль-июнь) экспортировала 43,8 млн тонн зерновых.