Руководитель одного из управлений полиции охраны задержан за получение "дани" в виде талонов на горючее

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции задержали заместителя начальника управления логистики - начальника отдела ресурсного обеспечения Государственной полиции охраны Национальной полиции Украины, который ежемесячно требовал и получал взятку в виде талонов на горючее от подчиненных работников региональных управлений, сообщают в Генпрокуратуре.

Как сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры, чиновник требовал работников различных региональных подразделений полиции неправомерную выгоду в виде талонов на горючее за невмешательство в процедуру проведения тендерных торгов по закупке горючего.

Отмечается, что задержание проведено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти).

Также Генпрокуратура сообщает, что досудебное расследование установило и задокументировало аналогичные факты получения взяток и в других областных управлениях полиции охраны Украины.

По информации пресс-службы, в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечение виновных лиц к ответственности.

"Продолжаются обыски в административных помещениях Департамента полиции охраны Украины и восьми областных управлениях (Закарпатской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Кировоградской областях), по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, а также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.