Украинские экспортеры плохо проинформированы о возможностях экспорта в США - Чалый

Украинские экспортеры плохо проинформированы о существующих возможностях и преференциях экспорта в Соединенные Штаты Америки, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Насколько я знаю, украинские экспортеры плохо проинформированы о наличии возможностей. Скажу откровенно: нам непросто сохранить существующие преференции. Однако мы работаем, чтобы не только сохранить их, но и расширить", – сказал он в ходе прямого включения из Вашингтона на бизнес-встрече "Секреты успешного экспорта в супермаркеты США".

Он также напомнил, что нынешняя администрация США ориентирована на создание рабочих мест в Соединенных Штатах, что делает условия сотрудничества более сложными.

"Однако при сложности условий, при высококонкурентном американском рынке мы настроены на увеличение товарооборота, выхода украинских экспортеров на американский рынок и инвестиции в Украину. Объем отечественного экспорта товаров США в 2,5 раза за первое полугодие текущего года…Мы ищем те ниши, где есть взаимная заинтересованность США и Украины, где можно привлечь американские инвестиции", – отметил В.Чалый.

По его словам, посольство Украины в США прилагает все усилия для содействия украинским экспортерам на федеральном уровне.

"В частности, есть возможность выхода на тендерный рынок США", – подчеркнул В.Чалый.