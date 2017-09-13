"Нафтогаз" заявляет о соответствии тендерным условиям поданных документов в рамках закупки газа "Укртрансгазом"

НАК "Нафтогаз Украины" подал все необходимые документы в рамках тендера ПАО "Укртрансгаз" по закупке 2,495 млрд куб. м газа для технологических нужд.

"Гарантия, выданная Ощадбанком для НАК "Нафтогаз Украины", была оформлена надлежащим образом и загружена в систему ProZorro вместе с файлом электронной цифровой подписи. Это происходило таким же образом, как и во время предыдущих процедур закупок, в которых "Нафтогаз" участвовал. Вероятно, из-за технического сбоя на стороне системы ЭЦП перестала верифицироваться. Нафтогаз предоставил бумажную версию гарантии, заверенную личной подписью заместителя председателя правления Ощадбанка. На запрос "Укртрансгаза" банк подтвердил, что гарантия была выдана вовремя, ЭЦП была предоставлена и гарантия действует", - прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК.

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В пресс-службе выразили надежду, что АМКУ примет решение с учетом этих фактов.

Как сообщалось, первоначально заявки на участие в четырех тендерах (13 лотов) "Укртрансгаза" по закупке суммарно 2,495 млрд куб. м газа для технологических нужд ожидаемой стоимостью до 16,342 млрд грн подали 13 компаний.

УТГ по итогам рассмотрения поданных заявок не допустил ряд компаний. В частности, к торгам не допущены ООО "Торговый дом Сокар Украина" (три лота по 125 млн куб. м), LLC Trafigura Ukraine (по одному лоту на 215 млн куб. м и 210 млн куб. м), ЧАО "Укрнафтобуриння" (два лота по 210 млн куб. м), ООО "Эско-Пивнич" (два лота по 125 млн куб. м), ООО "Нафтогазгрупп "Деметра" (два лота по 125 млн куб. м), ООО "Евроэнерготрейд" (один лот на 125 млн куб. м), ООО "Группа "УМВБ" (один лот на 215 млн куб. м) и ООО "Газпостач-Черкассы" (два лота по 125 млн куб. м).

"Укртрансгаз" аргументировал не допуск этих компаний к торгам несоответствием ряду пунктов условий тендерной документации. В свою очередь дисквалифицированные компании подали жалобы на это решение в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

В свою очередь государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская на своей странице в "Фейсбук" сообщила, что жалобы на отстранение от торгов подали "Сокар Украины", "Нафтогазгрупп "Деметра" и "Эско-Пивнич".

По ее данным, "Сокар-Украина", в частности, указал на недостатки в предложении "Нафтогаза Украины" в части отсутствия подписантов банковской гарантии, проблем при открытии файла с ЕЦП и отсутствии информации о субподрядчиках.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.