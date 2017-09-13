Ощадбанк намерен к концу 2018г более чем вдвое увеличить портфель кредитов малому и среднему бизнесу

Государственный Ощадбанк (Киев) намерен к концу 2018 года увеличить кредитный портфель малого и среднего бизнеса минимум в два раза, сообщил председатель правления банка Андрей Пышный.

"По состоянию на сегодня наш кредитный портфель - на уровне 2,5 млрд грн. К концу 2018 года мы должны выйти в ТОП-3. Учитывая, как сейчас движется рынок, это минимум 5 млрд грн. Есть ли у нас фондирование? Есть", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Как сообщил А.Пышный в ходе презентации комплексной программы Ощадбанка по поддержке малого бизнеса, ее целью является облегчение старта бизнеса и его дальнейшего ведения.

"Украина нуждается в двух миллионах реальных малых предпринимателях. К реализации этой программы должны привлекаться все - государство, муниципалитеты, международные и донорские организации, финансовое сообщество и политическая элита Украины", - сказал банкир.

По его словам, запуск программы является очередным этапом реализации стратегии Ощадбанка в соответствии с меморандумом, подписанным между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Министерством финансов Украины и банком. Он предусматривает большую сфокусированность финучреждения на услугах для предпринимателей.

Как сообщалось, в апреле 2017 года глава ЕБРР в Восточной Европе Франсис Малиж сообщил о намерении банка купить пакет акций Ощадбанка в размере 10-25% в зависимости от цены, а через три-пять лет продать его через одну из украинских бирж.

"Нас интересует доля в 10-25% акций. Мы планируем либо вывести банк на биржу через три-пять лет, либо продать его мажоритарный пакет профильному инвестору… Лучше было бы вывести его на одну из украинских бирж", - сказал он.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк 2-е второе место (220,723 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.