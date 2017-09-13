Литва намерена препятствовать импорту электроэнергии с Белорусской АЭС

Правительство Литвы в среду утвердило план по блокировке импорта электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, что осложнит проект ее строительства.

Литва намерена ограничивать пропуск электроэнергии из Белоруссии, взимая за нее плату. Также предлагается запретить Круонисской гидроаккумулирующей электростанции предоставлять услуги Белоруссии.

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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас на заседании сообщил, что данный план - это уже четвертый шаг, направленный на борьбу с проектом БелАЭС, строительство которой, по мнению Литвы, ведется без соблюдений требований безопасности.

"Первым (шагом) был закон о необходимых мерах (со стороны Литвы), направленных на то, чтобы защититься от угроз, исходящих от небезопасных АЭС третьих стран. Тогда правительство представило свою оценку сейму и предложило ему по семи критериям признать БелАЭС небезопасной и представляющей угрозу для национальных интересов Литвы, тогда в июне был принят закон о признании БелАЭС небезопасной", - сказал Ж.Вайчюнас.

В числе мер - предложение до второго квартала следующего года договориться с Латвией и Эстонией о применении платы за передачу электроэнергии из третьих стран, если это поддержит Еврокомиссия (ЕК). Кроме того, до первого квартала 2019 года предполагается договориться с сопредельными государствами об ограничении импорта с БелАЭС.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50-ти километрах от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и что АЭС может помешать планам балтийских стран синхронизировать свои электроэнергетические системы с Западной Европой.

Белоруссия, в свою очередь, уверяет, что соблюдает все требования безопасности при строительстве БелАЭС.