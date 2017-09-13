Экономика

14:57 13.09.2017

Кабмин разрешил местным властям продлевать срок подачи заявлений на получение компенсации части субсидии до 1 ноября

Кабинет министров Украины разрешил местным органам исполнительной власти или созданным ими комиссиям продлевать срок подачи заявлений на получение компенсации неиспользованной части жилищной субсидии до 1 ноября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Предлагается продлить срок подачи заявлений до 1 ноября", - сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе заседания.

При этом воспользоваться возможностью подачи заявлений до 1 ноября могут те, кто не смог его подать ранее по уважительным, по мнению исполнительных органов или комиссий, причинам.

Также Кабмин установил, что в случае если на протяжении 2 месяцев с даты информирования гражданина о неназначении ему субсидии на следующий срок из-за задолженности, он оспорил такую задолженность в судебном порядке (в том числе до вынесения судом решения), то субсидия назначается с даты завершения предыдущей субсидии.

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