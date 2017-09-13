Экономика

14:43 13.09.2017

Правительство определило администратором Единого портала админуслуг ГНИИ информации и моделирования экономики

Кабинет министров Украины передал Единый портал административных услуг в подчинение Государственному научно-исследовательскому институту (ГНИИ) информатизации и моделирования экономики, входящему в сферу управления Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Соответствующее распоряжение приняло правительство на заседании в среду, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно экспертному выводу к проекту распоряжения, которым располагает агентство, принятие документа соответствует требованиям закона об административных услугах.

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Интерфакс-Украина
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