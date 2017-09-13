Правительство определило администратором Единого портала админуслуг ГНИИ информации и моделирования экономики

Кабинет министров Украины передал Единый портал административных услуг в подчинение Государственному научно-исследовательскому институту (ГНИИ) информатизации и моделирования экономики, входящему в сферу управления Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Соответствующее распоряжение приняло правительство на заседании в среду, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно экспертному выводу к проекту распоряжения, которым располагает агентство, принятие документа соответствует требованиям закона об административных услугах.