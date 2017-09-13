Кабмин продлил перечисление администратором госреестров Минюста 30% чистой прибыли в госбюджет до 2019

Кабинет министров продлил до 31 декабря 2018 года действие нормы, согласно которой, администратор единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, направляет 30% чистой прибыли в государственный бюджет.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Администратор госреестров также должен направлять 45% чистой прибыли (дохода) от своей деятельности на доработку, сопровождение программного обеспечения таких реестров и создание условий для их технического и технологического функционирования. При этом использование 45% чистой прибыли (дохода) подлежит ежеквартальному государственному финансовому аудиту.

Администратором госреестров является государственное предприятие "Национальные информационные системы".

Как сообщалось, 8 сентября 2016 года Кабмин обязал администратора госреестров Минюста направлять 30% чистой прибыли в госбюджет до 15 сентября 2017 года.