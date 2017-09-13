Правительство одобрило создание рабгруппы по реформе корпоративного управления "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины на заседании 13 сентября одобрил создание рабочей группы по проведению реформы корпоративного управления ПАО "Укрзализныця".

Согласно тексту соответствующего постановления, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", в состав группы вошли: вице-премьер-министр в компетенцию которого входят вопросы работы транспорта; представители Кабинета министров, Минэкономразвития; представители "Укрзализныци", "Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирного банка (ВБ), консультант по корпоративному управлению (все четверо – по согласию).

Среди основных задач группы: анализ законодательной базы корпоративного управления ПАО; анализ организационной структуры и аппарата; определение путей реформирования корпоративного управления обществом; подготовка стандартов и рекомендаций с учетом международного опыта.

Как сообщалось со ссылкой на и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, ПАО намерено на текущей неделе объявить процедуру конкурсного отбора независимых консультантов для того, чтобы продолжить корпоративную реформу системы управления.

"Почему мы приняли решение о том, что нам нужна внешняя помощь? Это связано с любыми вопросами относительно профессиональности и качества предлагаемой системы, мы уверены, что только лучшие мировые компании, которые имеют наибольший опыт в системах корпоративного управления, могут помочь такой большой компании, самой крупной в Украине, как "Укрзализныця", - сказал он.

В рамках этой реформы, по мнению Е.Кравцова, должны быть перераспределены полномочия между органами управления.

"Возможно, будут увеличены полномочия наблюдательного совета, но это обязательно должно быть связано с включением в него независимых членов из лучших мировых ж/д и экономических специалистов. Я надеюсь, что все эти процедуры мо сможем завершить до конца этого года, максимум, первый квартал 2018 года", - резюмировал Е.Кравцов.

Как сообщалось, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 7 сентября приняла решение о регистрации выпуска акций ПАО "Укрзализныця". 100% акций ПАО "Укрзализныця" закреплены в государственной собственности.