Кабмин отменил проверки бытовых условий переселенцев-работников госорганов, органов местного самоуправления и военных в АТО

Правительство Украины отменило проводимые раз в полгода проверки материально-бытовых условий внутренне перемещенных лиц для работников государственных органов, органов местного самоуправления и военнослужащих-переселенцев, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Согласно имеющемуся в распоряжении агентства проекту решения, Кабмин установил, что контроль за проведением социальных выплат путем посещения не реже чем раз в полгода фактического места пребывания переселенца с составлением акта обследования материально-бытовых условий не проводится в отношении работников госорганов и органов местного самоуправления, а также лиц, которые предоставили справку о пребывании в трудовых отношениях с данными органами при условии необходимости, согласно условий работы, постоянного пребывания на подконтрольной территории (за исключением командировок за границу).

Также правительство отменило такие проверки для военных в зоне АТО при наличии справки из воинской части о привлечении к проведению спецоперации. Не проводится очередная проверка и тех, кто, согласно Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах прошел физическую идентификацию в "Ощадбанке".