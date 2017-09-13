ФГИ отобрал оценщика для ОПЗ, планирует приступить к приватизации в конце текущего года

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 8 сентября отобрал субъект оценочной деятельности для определения стоимости государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), сообщил первый заместитель главы фонда Дмитрий Парфененко на заседании правительства в среду.

"Мы планируем начало третьей приватизации ОПЗ на конец текущего года …8 сентября завершился отбор субъекта оценочной деятельности, мы идем по графику", - сказал он.

Правительство на заседании в среду утвердило финансовый план ОПЗ на 2017 год.

Как сообщалось, Украина дважды в 2016 году выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.