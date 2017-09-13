Количество кредитных союзов Украины на конец первого полугодия 2017 года сократились на 29,2%

Количество кредитных союзов (КС) Украины в Государственном реестре финансовых учреждений на 30 июня 2017 года сократилось на 29,2% или на 168 учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 408, сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

По данным регулятора наибольшее количество кредитных союзов находится в Киеве и Киевской области – 48, или 11% общего количества, Луганской области - 42 (9,6%), Донецкой -32 (7,3%), Харьковской - 26 (5,9%), Львовской – 24 (5,9%).

В то же время общий объем их активов по состоянию на конец первого полугодия текущего года выросли на0,5% по сравнению с той же датой 2016 года - до 2,154 млрд грн. При этом система кредитных союзов продемонстрировала сокращение общего объема капитала - на 4,1%, до 1,112 млрд грн.

По информации регулятора, количество членов КС снизилось на 13,7% - до 582 тыс. лиц, количество членов с действующими кредитными договорами - на 9,1%, до 143 тыс. лиц, тогда как количество членов со взносами на депозитных счетах возросло на 9,3% - до 22,4 тыс. лиц.

Кредиты, предоставленные членам КС на 30 июня 2017 года составили 1,868 млрд грн (+5,1%), взносы членов КС на депозитные счета - 876,7 млн грн (+7,2%).

Согласно сообщению, по количеству членов КС лидируют Львовская область (75 тыс. лиц), Киев и Киевская область (54,2 тыс. лиц), Ивано-Франковская (59,8 тыс. лиц) и Закарпатская (47,8 тыс. лиц) области.

Лидерами по размеру активов являются союзы Киева и Киевской области (421 млн грн), Харьковской (205 млн грн), Херсонской (214,9 млн грн), Харьковская (213,5 млн грн), Львовской (184,4 млн грн) и Ивано-Франковской (183,4 млн грн) областей.

По итогам января-июня 2017 года, как и ранее, большинство КС (184 или 59,2%) объединяет незначительное количество членов - до 1 тыс. При этом более чем треть КС (117, или 36,7%) объединяет от 1 тыс. до 10 тыс. членов.

Общая сумма задолженности по кредитам составляет 353,9 млн грн (-15,1%). В структуре задолженности преобладают невозвращенные кредиты сроком более 12 месяцев, удельный вес которых - 60,8% (215,3 млн грн).

Показатель доли просроченной задолженности в кредитном портфеле КС составил 18,9%, что на 4,5п.п. меньше, чем на 30 июня 2016 года.

Самым большим спросом продолжают пользоваться потребительские кредиты (55,2% суммы кредитов, или 1,035 млрд грн). В их составе кредиты на приобретение автотранспорта составили 3,4%, аудиотехники, видео и бытовой техники - 4,8%, на другие потребности - 91,8%.

На втором месте - кредиты на недвижимое имущество - 20,6% (386 млн грн). Наименьшая доля в общем объеме выданных кредитов (4,4%, или 81,9 млн грн), как и в предыдущие периоды, приходится на кредитование фермерских хозяйств.

Нацкомфинуслуг отмечает, что наиболее рисковыми оказались автотранспортные кредиты (средний кредит - 35,7 тыс. грн), при этом просроченность более трех месяцев имеют 37,3% (13,2 млн грн).

Диапазон средневзвешенных процентных ставок по кредитам членам КС достаточно широкий. Набольшее количество КС (34,7%) предоставляют кредиты по средневзвешенной ставке в пределах от 40% до 50% годовых. Половина КС (54,7%) предоставляют своим членам кредиты по ставке от 30% до 50% годовых.

Количество зарегистрированных юридических лиц публичного права сократилось на единицу - 29. Их активы увеличились на 0,4% - до 7,447 млрд грн. Основную долю в общих активах (71,1%) составили активы Государственного ипотечного учреждения.

Капитал юрлиц публичного права сократился на 20,5% - до 1,286 млрд грн. Объем выданных ими кредитов вырос 8,2%- до 6,759 млрд грн.

В целом по состоянию на 30 июня 2017 года в Госреестре финучреждений страны насчитывалось 437 кредитных учреждений, что на 40% меньше по сравнению с 30 июня 2016 года.