Минюст за месяц разработает законопроект об усилении ответственности за неуплату алиментов

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции до 13 октября разработать проект закона об ужесточении ответственности за уклонение от выплаты алиментов.

"Поручить Минюсту на протяжении месяца разработать и провести большую кампанию разъяснительную и изменения в законодательство, которые сделают более жесткой ответственность за невыплату алиментов и неучастие в воспитании детей", - выступил с предложением министр юстиции Павел Петренко в ходе заседания правительства в среду в Киеве.

По его словам, речь может идти об ограничении выезда за границу, ограничении права на вождение транспортных средств, ограничение открытия счетов в банках.

Министр сообщил, что сейчас в Украине алименты не платятся в отношении 500 тыс. детей.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает невыплату алиментов при наличии финансовых возможностей "одним из самых аморальных поступков".

Члены правительства поддержали выдвинутую П.Петренко инициативу.