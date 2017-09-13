Экономика

12:48 13.09.2017

Курс биткойна упал до трехнедельного минимума после заявлений главы JPMorgan

Курс биткойна упал до минимума за три недели в среду после резких высказываний главы JPMorgan Chase & Co. Джеймса Даймона, назвавшего криптовалюту "мошенничеством".

Курс биткойна упал в ходе торгов на 5,6% - до $3953, опустившись ниже отметки в $4000 впервые с 22 августа, пишет газета Financial Times.

В начале сентября курс криптовалюты поднимался до $4979,9.

Для сравнения: на конец 2016 года курс биткойна находился на уровне $959,54.

Дж.Даймон, выступая на финансовой конференции в Нью-Йорке, организованной Barclays, заявил, что, по его мнению, "нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха".

"Это мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения вещей", - сказал глава JPMorgan.

Скептически в отношении биткойна высказался и другой авторитетный эксперт - основатель и руководитель DoubleLine Capital Джеффри Гундлах.

"Возможно я слишком стар, но я бы хотел, чтобы эта мания продолжалась без меня", - цитирует Дж.Гундлаха FT.

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