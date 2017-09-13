Кабмин одобрил концепцию госпрограммы развития фермерства

Кабинет министров одобрил представленную Министерством аграрной политики и продовольствия концепцию государственной программы развития фермерства в Украине.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, соответствующее решение было принято во время заседания правительства в среду.

Как говорится в сообщении, программа направлена на развитие малого и среднего бизнеса в селах, создание новых рабочих мест и общее развитие сельских территорий.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в ходе презентации концепции сообщил, что реализация программы позволит в течение трех лет увеличить количество рабочих мест в селе впятеро, а также ежегодно обновлять парк агротехники на 10%.

М.Мартынюк также добавил, что для такого ежегодного технического перевооружения предлагается создать преференционный механизм.

"Надеюсь, что перевооружение будет проводиться за счет отечественной сельхозтехники, и предлагаем для этого создать преференционный механизм, т.е. если для всех сельхозпроизводителей компенсация стоимости отечественной сельхозтехники составляет 20%, то по предложению Ассоциации фермеры будут получать 40%. Это будет стимулировать спрос, да и отечественная техника конкурентна по ценам", - отметил М.Мартынюк.

По его словам, в условиях повышения эффективности фермерских хозяйств, государство сможет дополнительно получать до 1,5 млн тонн урожая.

Предполагается, что инструменты поддержки будут разделены на две группы – финансовые и земельные. При этом в финансовые будут включены удешевление кредитов, агрострахование и введение дотаций для новых фермерских хозяйств.

Куратором выполнения программы, по предложению Минагрополитики, станет новый заместитель министра по вопросам развития фермерства.