Экономика

12:42 13.09.2017

"Запорожкокс" расширяет проект по обмену вторичными газами с "Запорожсталью"

"Запорожкокс" в рамках реализации энергосберегающего проекта по обмену вторичными газами с Запорожским металлургическим комбинатом "Запорожсталь", одним из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, совершенствует технологию распределения коксового газа путем модернизации собственного оборудования.

Как сообщается в пресс-релизе "Запорожкокса" в среду, это позволяет увеличить объем поставок коксового газа на комбинат до 17 млн куб. м в год, что позволит "Запорожстали" сэкономить около 8 млн куб. м.

При этом отмечается, что "Запорожкокс" выполнил модернизацию регулятора подачи коксового газа котла-утилизатора РК85-1, что позволило сократить объем поступающего на котел коксового газа в среднем до 2 тыс. куб. м/час с дальнейшей его передачей для замещения природного газа на ПАО "Запорожсталь". Экономический эффект от обмена дополнительным коксовым газом между предприятиями составит около 22 млн грн в год.

"Использование вторичных газов в производстве – важнейший энергоэффективный проект, который помогает "Запорожкоксу" и "Запорожстали" более рационально использовать топливно-энергетические ресурсы. Мы дополнительно улучшили технологию распределения коксового газа, благодаря чему увеличили поставки коксового газа на обмен. Это позитивно отразится на себестоимости продукции, а значит, повысит нашу конкурентоспособность и эффективность", - поясняет генеральный директор "Запорожкокса" Виталий Литовка, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, "Запорожкокс" совместно с "Запорожсталью" на протяжении 16 месяцев успешно реализует проект по оптимизации использования вторичных газов. "Запорожкокс" использует избыточный доменный газ комбината на выработку собственной электроэнергии и тепловой энергии. В свою очередь "Запорожсталь" использует коксовый газ на замещение природного газа в агломерационном цехе, теплоэлектроцентрали и в прокатных цехах.

ЧАО "Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, обладая полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов. Завод введен в эксплуатацию в 1934 году.

Предприятие экспортирует продукцию в более чем 20 стран мира.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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