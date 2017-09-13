Цены на нефть опускаются после подъема накануне

Цены на нефть незначительно снижаются в среду после подъема по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении добычи странами ОПЕК, пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв в среду опустилась на $0,14 (0,26%) - до $54,13 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подорожали на $0,43 (0,8%) - до $54,27 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,02 (0,04%) - до $48,21 за баррель. Контракт подорожал на $0,16 (0,33%) - до $48,23 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Страны ОПЕК сократили добычу нефти в августе на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с июлем - до 32,755 млн б/с, говорится в отчете организации, опубликованном во вторник. Наиболее существенно уменьшилась добыча нефти в Ливии - на 112 тыс. б/с.

Данные ОПЕК также указали на снижение добычи нефти за пределами ОПЕК, в частности, в США, где ураган "Харви" затронул нефтедобывающие штаты Техас и Луизиану.

В среду Минэнерго США обнародует данные о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Согласно оценкам экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США за неделю выросли на 10,1 млн баррелей на фоне низкого спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, часть которых приостановила работу из-за урагана "Харви". Запасы бензина и дистиллятов, по оценкам аналитиков, упали соответственно на 4 млн баррелей и 300 тыс. баррелей.

Согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA), США сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в августе на 70 тыс. б/с - до 1,6 млн баррелей в результате урагана "Харви".

EIA во вторник понизило прогнозы добычи нефти в США на 2017 и 2018 гг. Согласно оценкам организации, производство нефти в США в текущем году составит в среднем 9,25 млн б/с, в 2018 году - 9,84 млн б/с. Прогнозы понижены соответственно на 1% и 0,7%.

Источники агентства сообщают, что государства ОПЕК обсуждают возможность продления соглашения об ограничении добычи более чем на три месяца. Один из возможных обсуждаемых вариантов - продление сделки ОПЕК+ на 6 месяцев с конца марта следующего года, сообщил источник.