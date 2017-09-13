Доллар слабеет по отношению к евро и иене

Доллар США дешевеет относительно евро и иены на торгах в среду, трейдеры ждут статданных, которые могли бы дать им новые сигналы в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС).

В четверг министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в августе, а в пятницу выйдет отчет о розничных продажах в стране за минувший месяц.

"Мы полагаем, что доллар продолжит дешеветь в соответствие с понижательным трендом, отмечающимся с января текущего года, - цитирует агентство Bloomberg старшего аналитика St.George Bank в Сиднее Жану Чана. - ФРС больше не единственный ЦБ, ужесточающий кредитно-денежную политику, трейдеры теперь смотрят и на другие центробанки. Ожидания сворачивания стимулов Европейским центральным банком (ЕЦБ) - это то, что теперь серьезно интересует рынки".

Федрезерв проведет очередное заседание 20 сентября, и эксперты не ожидают изменения американским Центробанком базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время на уровне 1-1,25% годовых.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов в среду до $1,1986 по сравнению с $1,1968 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены опустилась до 110,02 иены против 110,17 иены накануне.

Пара евро/иена торгуется на уровне 131,89 иены по сравнению с 131,84 иены во вторник.