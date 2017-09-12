Президентом Henkel в Украине назначена генеральный менеджер Henkel Beauty Care Retail Домбровская

Владимир Соха освобожден от должности президента компании Henkel в Украине, его сменила на этом посту Нина Домбровская, которая до этого назначения занимала пост генерального менеджера Henkel Beauty Care Retail.

"Президент Henkel в Украине, генеральный менеджер Henkel Bautechnik Владимир Соха принял решение отойти от дел и покинуть компанию в связи с семейными обстоятельствами", – сообщила пресс-служба "Henkel Украина" во вторник.

В компании уточнили, что Н.Домбровская работает в "Henkel Украина" с 2007 года, а до этого была бренд-менеджером в Unilever Украина (1998–2001) и занимала должность group brand manager в Nestle Украина (2001–2007).

Компания Henkel была основана в 1876 году и является одним из мировых лидеров по производству косметики, бытовой химии, строительных материалов. Численность сотрудников компании – 50 тыс. человек, привилегированные акции» входят в индексную корзину немецкого фондового индекса DAX.

Глобальный объем продаж компании в 2016 финансовом году составил EUR18,7 млрд, скорректированная операционная прибыль – EUR3,2 млрд. В том числе совокупный объем продаж продукции трех ведущих брендов компании Loctite, Schwarzkopf та Persil превысил EUR6 млрд.

Выручка ООО "Хенкель Украина" в 2016 году выросла на 20% – до 1 млрд 962,03 млн грн, а чистая прибыль – вдвое, до 134 млн грн.