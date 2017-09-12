Рынок акций Украины завершил торги во вторник умеренным ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,54% - до 1139,36 пункта, индекс ПФТС – на 0,04%, до 291,36 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12,4 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 205,3 млн грн, в том числе акциями – 0,47 млн грн.

Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги "Центрэнерго" (+0,89%), "Укрнафты" (+0,88%) и "Мотор Сичи" (+0,59%).

Акции "Донбассэнерго" и Райффайзен Банка Аваль не изменились в стоимости.

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,71%) и "Центрэнерго" (-0,36%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,28% - до 579,62 пункта при объеме торгов 5,38 млн злотых (38,7 млн грн).

В "индексной корзине" подешевели бумаги KSG Agro (-3,38%), "Милкиленда" (-2,75%) и "Кернела" (-0,99%).

Выросли в цене акции Coal Energy (+6,49%), "Агротона" (+1,04%) и "Астарты" (+0,29%).