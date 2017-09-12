Экономика

19:00 12.09.2017

Газовым компаниям придется раскрывать ЕК детали важных контрактов

Газовым компаниям придется раскрывать Еврокомиссии (ЕК) детали важных и влияющих на безопасность контрактов, такое решение Европарламент принял на заседании во вторник.

"ЕК получит право запрашивать доступ к любым контрактам на поставку газа важным для безопасности (обеспечивающим 28% годового потребления газа государством-членом). Комиссия также получит право запрашивать детали других коммерческих договоренностей, связанных с заключением контрактов на поставку газа, включая договоренности по газовой инфраструктуре", - отмечают в пресс-службе Европарламента.

Кроме того, принятый документ включает нормы по более тесному региональному сотрудничеству, координации и взаимопомощи.

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