"Мотор Сич": арест акций компании не отразился на работе предприятия

Судебное решение об аресте 41% акций ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в рамках ведущегося Службой безопасности Украины (СБУ) расследования законности продажи контрольного пакета акций ПАО не отразилось на работе предприятия, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в руководстве "Мотор Сич".

"Предприятие не является владельцем акций, и решение суда об их аресте не могло повлиять на его работу. В настоящее время "Мотор Сич" продолжает работать в обычном режиме", - сказал агентству во вторник представитель менеджмента ПАО.

Отвечая на вопрос о вероятности обжалования "Мотор Сич" обнародованного в понедельник судебного решения, собеседник агентства сказал: "В данной ситуации логично предположить возможную реакцию на арест акций со стороны зарубежных собственников и инвесторов компании: вполне вероятно, что они могут обжаловать арест акций".

В этой связи представитель менеджмента отметил, что позиция компании по выдвинутым правоохранителями обвинениям, была обнародована ранее в совместном заявлении совета директоров и профсоюзов ПАО, и на сегодняшний день она не изменилась

"Деятельность по приобретению и реализации акций "Мотор Сич" на фондовом рынке, осуществлялась и осуществляется предприятием в установленном законом порядке, через лицензированных и контролируемых государством торговцев ценными бумагами", - напомнил собеседник агентства позицию "Мотор Сич".

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киева 7 сентября своим определением удовлетворил ходатайство следователя СБУ об аресте сконцентрированных в собственности пяти оффшоров и находящихся на счетах хранителя - компании "Драгон капитал" 41% акций ПАО "Мотор Сич" в связи с подозрением следствия в сговоре и попытке ликвидации группой лиц имеющего важное значение для обороноспособности и экономики государства предприятия через продажу и вывод его акций за пределы Украины.

Согласно судебному решению, под арест попали, в частности: 207,783 тыс. акций (9,99923%) в собственности Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские о-ва), 359,727 тыс. акций (17,31%) в собственности Business House Helena, AG, 64,733 тыс. акций (3,115%) в собственности Enfields Trade & Capital Corp, 27,086 тыс. акций (1,3%) в собственности Granum Corporation (все Панама), а также 192,665 тыс. акций (9,27%) в собственности Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские о-ва).

Как установило следствие, в рамках проведенной в 2016 году сделки купли-продажи акций "Мотор Сич", на сегодняшний день 56% акций предприятия опосредованно владеет гражданин Китая, собственник Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

Как следует из обнародованного в понедельник Едином госреестре судебных решений решения Шеченковского райсуда Киева, в начале июня в Антимонопольный комитет Украины поступило заявление от собственника китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и "Мотор Сич" о предоставлении разрешения на концентрацию и перегистрацию акций предприятия, однако АМКУ "указал на необходимость принять меры, направленные на недопущение дальнейшей перерегистрации права собственности на акции предприятия".

До недавнего времени крупнейшим акционером-физлицом ПАО "Мотор Сич" выступал почетный президент предприятия, народный депутат (группа "Воля народа") Вячеслав Богуслаев, задекларировавший в 2016 году уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. При этом он внес в полученные в 2016 году доходы инвестиционный доход от принадлежащего ПАО "Мотор Сич" торговца ценными бумагами "Мотор-Дилер" в размере около 1,07 млрд грн. По данным "Украинской биржи", в 2016 году курс акций "Мотор Сич" колебался в пределах от 1693 грн до 2110 грн за акцию, что предполагает рыночную стоимость реализованного пакета на уровне 660 млн грн.

По данным системы раскрытия информации НКЦБФР, согласно составленному депозитарием реестру ПАО "Мотор Сич" от 10 февраля, физлицо-владелец пакета акций "Мотор Сич" в размере 15,84671% сократило свою долю до 1,12142% (в том числе доля голосующих акций сократилась с 16,07979% до 1,17864%). В то же время информация о появлении у компании нового собственника с долей свыше 10% отсутствует. Единственным крупным владельцем пакета по состоянию на конец 2016 года было АО Business House Helena, AG (Панама) - 17,3113%.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. "Мотор Сич" участвует в реализации гособоронзаказа (ГОЗ) и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.

Согласно озвученным в мае планам украинской стороны, в настоящее время "Мотор Сич" и китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd отрабатывают программу партнерства, предусматривающую лицензионное производство украинских авиационных двигателей на мощностях в КНР. Программа партнерства включает также инвестиционные планы китайской стороны вложить порядка $250 млн в модернизацию мощностей ПАО "Мотор Сич".