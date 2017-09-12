Цены на нефть растут на новостях из ОПЕК

Нефть эталонных марок дорожает во вторник благодаря позитивным новостям от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 кв во вторник увеличилась на $0,35 (0,65%) - до $54,19 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,13 (0,27%) - до $48,2 за баррель.

По словам информированных источников, страны ОПЕК и их партнеры обсуждают возможность продления соглашения об ограничении добычи нефти, истекающего в марте 2018 года, на срок, превышающий три месяца.

Также организация отчиталась о том, что ее члены в августе снизили добычу нефти по сравнению с июлем на 79 тыс. баррелей в сутки, до 32,755 млн баррелей в сутки (б/с).

Сильнее всего упала добыча нефти в Ливии - на 112 тыс. б/с, однако в Нигерии рост составил 138 тыс. б/с. Две эти страны не участвуют в соглашении ОПЕК с рядом стран, не входящих в картель, об ограничении добычи нефти.

Кроме того, генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо сообщил, что запасы нефти в странах ОЭСР по состоянию на июль 2017 года превышают средний пятилетний уровень на 195 млн баррелей. С начала года показатель снизился на 145 млн баррелей.

Тем временем инвесторы ожидают восстановления работы американских НПЗ, пострадавших от урагана "Харви". Во вторник работу возобновил крупнейший НПЗ в стране, оператором которого является Motiva Enterprises.

Внимание рынка направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 кв.

Эксперты ожидают, что отчет Минэнерго страны укажет на рост запасов нефти на минувшей неделе более чем на 7 млн баррелей при сокращении запасов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.