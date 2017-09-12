Экономика

18:32 12.09.2017

Курс гривни на межбанке во вторник снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,0525 грн/$1 с 26,0125 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,04-26,065 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,019 грн/$1 с 26,0087 грн/$1. Торговый оборот составил $296,8 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$250,08 млн.

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