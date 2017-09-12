Повторное нарушение одного и того же требования лицензионных условий в течение двух лет ведет к аннулированию лицензии

Повторное нарушение одного и того же требования Лицензионных условий в течение двух лет со дня издания органом лицензирования предписания об устранении нарушений выявленных в ходе плановой или неплановой проверки влечет аннулирование лицензии, отмечается в информационном сообщении Нацкомфинуслуг обнародованном на ее сайте.

Регулятор также отмечает, в 2017 году Нацкомфинуслуг с учетом требований закона Украины "О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" проводит внеплановые проверки по обращениям физических лиц, при условии получения соответствующего разрешения Государственной регуляторной службы Украины, и по решениям судов.

В случае, если по результатам внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) устанавливаются нарушения финансовыми учреждениями - лицензиатами требований Лицензионных условий, Нацкомфинуслуг с учетом абзаца первого части пятнадцатой статьи 19 Закона выдается предписание об устранении нарушений лицензионных условий.

При этом, определение Законом термина "повторное нарушение" не учитывает обстоятельств, когда требования предписания об устранении нарушений лицензионных условий выполнены лицензиатом своевременно и в полном объеме.

Учитывая указанные требования закона, Нацкомфинуслуг обращает внимание на важность обеспечения финансовыми учреждениями - лицензиатами неукоснительного соблюдения требований Лицензионных условий.