Глава "Укрзализныци" ожидает изменений в составе правления в ближайшие недели

Сроки контрактов с членами правления ПАО "Укрзализныця" истекли, но они продолжают свои полномочия на сегодняшний день в соответствии с законодательством, поскольку Кабинет министров Украины не принимал решения относительно прекращения их полномочий.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО Евгений Кравцов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Относительно дальнейших решений о составе и формировании правления: на сегодня уже некоторые из членов правления приняли решение закончить работу в компании. Я ожидаю, что в ближайшие недели могут быть точеные или более значительные изменения в составе правления, но в большинстве это вопрос к Кабинету министров. Со своей стороны я уверен, что мы сделаем все, чтобы система управления компанией была максимально эффективной", - заявил он.

Как ранее сообщал Е.Кравцов, "Укрзализныця" намерена на текущей неделе объявить процедуру конкурсного отбора независимых консультантов для того, чтобы продолжить корпоративную реформу системы управления.

"Почему мы приняли решение о том, что нам нужна внешняя помощь? Это связано с любыми вопросами относительно профессиональности и качества предлагаемой системы, мы уверены, что только лучшие мировые компании, которые имеют наибольший опыт в системах корпоративного управления, могут помочь такой большой компании, самой крупной в Украине, как "Укрзализныця", - говорил он.

На сегодняшний день членами правления ПАО являются Иренеуш Василевский, Александр Бужор, Сергей Михальчук, Желько Марчек, Ремигиуш Пашкевич и Марек Залесный.