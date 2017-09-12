"Укрзализныця" намерена на текущей неделе начать отбор консультантов для реформы управления
ПАО "Укрзализныця" намерена на текущей неделе объявить процедуру конкурсного отбора независимых консультантов для того, чтобы продолжить корпоративную реформу системы управления, сообщил глава ПАО Евгений Кравцов.
"Почему мы приняли решение о том, что нам нужна внешняя помощь? Это связано с любыми вопросами относительно профессиональности и качества предлагаемой системы, мы уверены, что только лучшие мировые компании, которые имеют наибольший опыт в системах корпоративного управления, могут помочь такой большой компании, самой крупной в Украине, как "Укрзализныця", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
В рамках этой реформы, по мнению Е.Кравцова, должны быть перераспределены полномочия между органами управления.
"Возможно, будут увеличены полномочия наблюдательного совета но это обязательно должно быть связано со включением в него независимых членов из лучших мировых ж/д и экономических специалистов. Я надеюсь, что все эти процедуры мо сможем завершить до конца этого года, максимум, первый квартал 2018 года", - резюмировал Е.Кравцов.
Как сообщалось, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 7 сентября приняла решение о регистрации выпуска акций ПАО "Укрзализныця". 100% акций ПАО "Укрзализныця" закреплены в государственной собственности.
Согласно информации в госреестре, уставный капитал "Укрзализныци" составляет 229 млрд 879,115 млн грн, что является самым большим показателем в Украине. К примеру у НАК "Нафтогаз Украины" он составляет 190 млрд 150,481 млн грн, ПриватБанка – 167 млрд 494,749 млн грн, "Энергоатома" – 164 млрд 875,664 млн грн.