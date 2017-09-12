Отобраны пять кандидатов на должность члена набсовета "Нафтогаза Украины"

Комиссия по конкурсному отбору независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" отобрала пять кандидатов на эту должность, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Так, на номинационный комитет Кабмина будут поданы кандидатуры экс-министра финансов, экс-главы представительства Morgan Stanley в Украине, главы НС "Национальный депозитарий Украины" Игоря Митюкова, генерального директора "Майкрософт Украина" Надежды Васильевой, экс-директора департамента консолидированной продажи и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Юлии Берещенко, партнера Ernst&Young Дмитрия Литвака, экс-главы правления словацкого оператора ГТС Gaz-System S.A. Яна Чадама.

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Как сообщалось, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента – экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.

Ч.Проктор в середине августа 2017 года также решил подать в отставку, его полномочия будут прекращены с 30 сентября.

Кабинет министров 29 марта 2017 года решил расширить количественный состав НС "Нафтогаза" с пяти до семи лиц, добавив в него одного независимого и одного от государства.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.