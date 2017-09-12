Экономика

17:38 12.09.2017

Нацрада реформ поддержала законопроект о приватизации

Национальная рада реформ поддержала законопроект о приватизации, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

"Ни для кого не секрет, что приватизация идет не теми темпами, которые мы представляли. Начиная с 2015 года мы приватизировали 48 предприятий на общую сумму 3,6 млрд грн при плане поступлений от приватизаций на год 17 млрд грн", – цитирует пресс-служба выступление первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива в ходе презентации закона о приватизации на заседании Нацрады во вторник.

Он также указал на несовершенство процесса приватизации.

"У нас мало "легких" объектов для продажи, поэтому Фонд госимущества должен действовать более утонченно и профессионально", – сказал С.Кубив.

Как сообщалось, Верховная Рада зарегистрировала инициированный премьер-министром Владимиром Гройсманом проект закона "О приватизации государственного имущества" №7066.

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