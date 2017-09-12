Экономика

17:37 12.09.2017

Глава правления ГАК "Хлеб Украины" задержан при получении взятки

Сотрудники Генеральной прокуратура Украины совместно с представителями Службы безопасности Украины задержали во вторник главу правления Государственной акционерной компании "Хлеб Украины" и посредника при получении взятки в $7 тыс., сообщает пресс-служба ГПУ.

"Указанный злоумышленник, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения требовал и получил через посредника от руководства ЧСП "Иосиповске" неправомерную выгоду в сумме $7 тыс. за согласование заключения договора аренды имущественного комплекса дочернего предприятия ГАК "Хлеб Украины" "Потаське хлебоприемное предприятие", - уточняется в сообщении.

В настоящее время указанные лица задержаны с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления. Проводится обыски по месту жительства и работы должностного лица, а также другие первоочередные следственные действия.

В ближайшее время будет решен вопрос об уведомлении задержанных о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), а также об обращении в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование находится на контроле руководства Главного следственного управления Генпрокуратуры.

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