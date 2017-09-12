Экономика

17:10 12.09.2017

Правительство ждет от менеджмента "Нафтогаза" предложений по выводу "Укрнафты" из кризиса

Кабинет министров Украины ждет от менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" предложений по выводу из кризиса ПАО "Укрнафта", сообщил вице-премьер Владимир Кистион в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я уже год ставлю этот вопрос перед "Нафтогазом". Говорю: дайте хотя бы рецепт, модель – что нам нужно, что необходимо правительству, что делать, как распутать этот клубок?", - сказал он.

По словам В.Кистиона, соответствующий вопрос, в частности, поднимался на заседании набсовета "Нафтогаза Украины" 7 сентября.

Как сообщалось, "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Полный текст эксклюзивного интервью В.Кистиона агентству "Интерфакс-Украина" доступен на главной странице.

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