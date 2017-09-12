Сменился гендиректор "УАВтормет"

Исполняющим обязанности генерального директора Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") назначен Юрий Деркач, до этого находившийся на пенсии, а ранее работавший в Министерстве промышленной политики и Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Как сообщается на сайте ассоциации, в ней произошли кадровые изменения - на должность и.о. гендиректора назначен Ю.Деркач.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель "УАВтормета" Олег Пашкевич, предыдущий гендиректор Николай Тарапуров уволился по собственному желанию, в связи с уходом на пенсию.

"Кадровые перестановки проведены по распоряжению президента ассоциации Владимира Бублея. Окончательно решение о назначении гендиректора будет принимать съезд "УАВтормета", который планируется провести в ноябре текущего года", - сказал О. Пашкевич.

"УАВтормет" объединяет предприятия Украины по операциям с ломом черных металлов, основана в апреле 1999 года. С учетом субъектов, которые входят в состав членов Ассоциации, "УАВтормет" представляет интересы свыше 200 субъектов предпринимательства, объем деятельности которых составляет около 75% оборота лома и отходов черных металлов в стране. Ассоциация принимает активное участие в инициировании, подготовке и экспертизе проектов законодательных и других нормативных документов, направленных на регулирование предпринимательской деятельности с металлоломом.

В Украине действуют "УАВтормет", Украинская ассоциация экспортеров металлолома (УАЭМ) и "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс").