Экономика

16:54 12.09.2017

Злоумышленники экспортировали зерновых почти на 5 млрд грн без уплаты налогов

Сотрудники налоговой милиции Киевской области совместно с Генеральной прокуратурой вскрыли схему незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции, сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, группа злоумышленников зарегистрировали ряд предприятий на подставных лиц и использовали их для проведения незаконных экспортных операций.

"При этом они экспортировали товары на общую сумму около 5 млрд грн. Продукцию покупали за наличные на внутреннем рынке без отображения операций в налоговом и бухгалтерском учетах", – отметил С.Билан.

ГФС оценила сумму неуплаченного налога на прибыль в 1 млрд грн.

С.Билан также сообщил, что в ходе обысков у фигурантов расследования, а также в морских и речпортах Одесской и Херсонской областей выявлено более 51,5 тыс. тонн зерновых на сумму свыше 212 млн грн, печатки фиктивных предприятий, предприятий-нерезидентов и органов государственной власти.

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