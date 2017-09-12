Запасы нефти стран ОЭСР на 195 млн баррелей превышают средний 5-летний уровень

Запасы нефти в странах ОЭСР по состоянию на июль 2017 года превышают на 195 млн баррелей средний пятилетний уровень, передает Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) слова генерального секретаря картеля Мохаммеда Баркиндо.

При этом этот показатель снизился с начала года на 145 млн баррелей.

По словам М.Баркиндо, объемы нефти, хранящейся на танкерах в море, с начала года уменьшились на 30 млн баррелей.

Он отметил, что за последнюю неделю августа объем запасов нефти в США увеличился на около 4,5 млн баррелей. "Это следовало ожидать в результате сбоев в переработке после того, как разрушительный ураган "Харви" ударил по Техасу и Луизиане", - сказал генсек ОПЕК.

"Несмотря на относительно быстрое восстановление добычи нефти как на шельфе, так и на суше, хаос, вызванный "Харви", а также ураганом "Ирма", несомненно, будет по-прежнему нести последствия далеко за пределами побережья Мексиканского залива в течение многих месяцев в отношении нефтеперерабатывающих заводов, торговых потоков, цен на нефть и нефтепродукты, а также спроса на нефть", - отметил М.Баркиндо.

"Тем не менее, многообразные эффекты и разная скорость, с которой произойдет восстановление объектов в пораженных регионах, затрудняют экстраполирование именно того, какое влияние окажут эти события на рынок", - сказал он.

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Кроме того, по словам М.Баркиндо, дальнейшему сокращению запасов нефти будет способствовать рост спроса, который может увеличиться во втором полугодии по сравнению с первым полугодием на 2 млн баррелей.

"Важно также отметить, что в последнее время мы наблюдаем небольшое замедление темпов роста поставок нефти со стороны стран не-ОПЕК, особенно трудноизвлекаемой, о чем свидетельствует недавнее падение количества буровых установок", - подчеркнул генеральный секретарь ОПЕК.