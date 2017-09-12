Йемен готовится к восстановлению экспорта СПГ

Йемен завершил ремонт трубопровода, который соединяет газовое месторождение и завод по сжижению газа, что открывает возможности для восстановления экспорта СПГ, заявили Interfax Natural Gas Daily источники.

Трубопровод был отремонтирован в двух местах, которые пострадали от взрывов в сентябре и декабре прошлого года. Ремонтные работы заняли один месяц и были завершены в конце августа, сообщил источник в Yemen LNG Co., которая является оператором завода.

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Трубопровод протяженностью 320 километров проходит от газодобывающих производственных мощностей в Марибе (центр страны) до расположенного на юго-восточном побережье СПГ-завода в Балхафе.

Единственный завод по сжижению газа в Йемене приостановил производство и поставки в апреле 2015 года из-за опасений, связанных с безопасностью, на фоне усилившихся столкновений повстанцев-хуситов (шиитов) и вооруженных сил суннитской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Источник во французской Total SA, которая контролирует крупнейшую долю в проекте, сообщил о том, что компания изучает возможность восстановления экспорта СПГ. Функционирование завода может быть восстановлено в течение месяца после принятия решения об этом, заявил источник в Yemen LNG.