У правительства есть вопросы к выполнению менеджментом "Нафтогаза" обязательств по реформированию компании – Кистион

У правительства есть вопросы к выполнению менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" обязательств в рамках плана реформирования компании, сообщил вице-премьер Владимир Кистион в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать, что правительство практически все те задания, которые на него возлагались (в рамках плана – ИФ), выполнило … А вот что касается обязательств "Нафтогаза" – есть вопросы. Как минимум, пункта четыре не выполнено. Самый основной, на мой взгляд, это сертификация внутренней системы контроля, которая должна соответствовать лучшим европейским практикам. На мой взгляд, это один из важнейших нерешенных вопросов", - сказал он.

По словам В.Кистиона, единственное, что осталось сделать, со стороны правительства – внести изменения в устав "Нафтогаза" после принятия Верховной Радой закона "Об усовершенствовании системы корпоративного управления".

Полный текст эксклюзивного интервью В.Кистиона агентству "Интерфакс-Украина" доступен на главной странице.