Объемы страхования физлицами в Украине по итогам I пол.-2017 впервые превзошли корпоративное страхование

Населению Украины в январе-июне 2017 года было предоставлено страховых услуг на сумму 6,982 млрд грн, что на 924 млн грн, или на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

"Это привело к тому, что впервые объемы страхования физическими лицами превзошли объемы корпоративного страхования на 323 млн грн или на 4,8%", подчеркнул он.

Он также отметил, что лидерами розничного страхования в первом полугодии 2017 года были такие виды как: ОСАГО - 1,533 млрд. грн (за шесть месяцев 2016 г. - 1,430 млрд. грн.), КАСКО - 1,38 млрд грн (1,212 млрд. грн.), страхование жизни - 1,183 млрд (1,240 млрд грн), ДМС - 507 млн грн (455 млн грн), страхование от несчастных случаев - 430 млн грн (321 млн грн), страхование имущества - 409 млн грн (326 млн. грн.), страхование ответственности - 344 млн грн (237 млн грн), "Зеленая карта" - 342 млн грн (367 млн грн), страхование медицинских расходов - 321 млн грн (342 млн грн) и страхование на случай болезни - 162 млн грн (107 млн грн).

По мнению А.Залетова, если в предыдущее годы драйвом роста розничного страхования была преимущественно валютная составляющая, то в этом году рост связан, прежде всего, с активизацией продаж автомобилей, коррекцией страховых тарифов и увеличением спроса населения на удовлетворение медицинских потребностей. Дальнейшее развитие розничного страхования будет требовать от страховщиков не только инновационных страховых продуктов и технологических решений, но адекватной платежеспособности и клиентоориентированности.