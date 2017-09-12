Авиакомпании и аэропорты намерены инвестировать $33 млрд в ИТ в 2017г.

Авиакомпании и аэропорты мира в общей сложности потратят на информационные технологии в 2017 году почти $33 млрд, говорится в отчете компании SITA "Сводки индустрии воздушных перевозок за 2017 год: тенденции в области ИТ" (SITA 2017 Air Transport IT Trends Insights).

Приоритеты остаются схожими для разных игроков отрасли: вложения в кибербезопасность и облачные сервисы занимают верхние строчки в повестке дня начальников служб информатизации как авиакомпаний, так и аэропортов. Далее следуют средства самообслуживания для пассажиров.

Проведенный компанией SITA опрос представителей авиакомпаний и аэропортов показывает, что расходы авиакомпаний на ИТ в виде доли их выручки вырастут с 3,1% (или $21,9 млрд) в 2016 году до 3,3% (или $24,3 млрд) в 2017 году.

Аэропорты, по имеющимся оценкам, потратят $8,43 млрд на ИТ, или более 5% ожидаемой годовой выручки, по сравнению с $7 млрд (4,4% выручки) в 2016 году.

Прогнозы на 2018 год более сдержанны: представители более 70% авиакомпаний и 88% аэропортов считают, что в 2018 году расходы на ИТ вырастут немного или останутся на нынешнем уровне.

Почти все респонденты (95% авиакомпаний и 96% аэропортов) планируют в ближайшие три года вкладывать средства в масштабные программы и проекты НИОКР в сфере кибербезопасности, что говорит о важности этих тем для отрасли.

Другое приоритетное направление инвестирования - облачные сервисы: 95% авиакомпаний и 85% аэропортов планируют вкладывать в них средства в ближайшие три года, подкрепляя тем самым повышательную тенденцию, которую SITA прослеживает с 2015 года.

"Для такой сложной по своей организации отрасли, как воздушные перевозки, кибератаки представляют собой вполне реальную угрозу, поэтому организация надежной защиты от них имеет огромное значение. Облачные сервисы открывают доступ к важным механизмам повышения эффективности, которые играют ключевую роль в снижении издержек", - отметил президент подразделения Air Travel Solutions компании SITA Илья Гутлин.

Третье ключевое направление, о котором говорят и авиакомпании, и аэропорты, - системы самообслуживания для пассажиров.

Авиакомпании сосредоточены на предоставлении мобильных сервисов. Сегодня подавляющее большинство авиакомпаний предлагают услуги регистрации на рейс (73%), информирования о порядке выхода на посадку (70%) и уведомления о статусе рейса (68%) через мобильные устройства, а к 2020 году это планируют делать более 97% авиакомпаний. Основной рост ожидается в сфере информирования о статусе рейсов в режиме реального времени через социальные сети: если в настоящее время такую услугу предлагают 31% авиакомпаний, то в ближайшие три года их доля увеличится до 92%.

В аэропортах все большую популярность среди пассажиров обретают средства самообслуживания, предлагаемые на этапах регистрации на рейс, сдачи багажа и выхода на посадку, и 89% аэропортов активно в них инвестируют. Исследование SITA указывает на то, что 80% аэропортов уже вкладывают средства в эти технологии или планируют осуществить такие вложения в ближайшие три года. Почти три четверти (74%) аэропортов инвестируют в системы, помогающие пассажирам ориентироваться на их территории, а 68% - в решения, делающие обслуживание пассажиров более индивидуальным.

Международная компания SITA специализируется на разработке решений в области информационных и телекоммуникационных систем для авиационной отрасли - от глобальных систем связи и инфраструктурных сервисов до информационных решений в сфере обслуживания пассажиров, внедрения концепции интеллектуального самолета eAircraft, обработки багажа, саморегистрации и других видов самообслуживания пассажиров, управления работой аэропорта и служб пограничного контроля. В настоящее время SITA насчитывает более 400 членов. Компания присутствует более чем в 1000 аэропортах по всему миру, а ее решения для пограничного контроля используются в 30 странах. Свыше 2 тыс. сотрудников оказывают круглосуточную поддержку для 2,8 тыс. клиентов в 200 странах.