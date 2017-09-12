"Укрзализныця" откорректирует систему контроля пассажиров в международных "Интерсити"

ПАО "Укрзализныця" намерено откорректировать процедуру контроля пассажиров в международных поездах "Интерсити" после инцидента с Михэилом Саакашвили, сообщил глава ПАО Евгений Кравцов.

"Позиция и действия со стороны нашего персонала были абсолютно законными, выполнены все инструкции. Мы не можем нарушать закон из-за позиции одного человека", - заявил он, добавив: "Относительно последствий (инцидента – ИФ) мы заявили, что проведем компенсацию пассажирам"- сказал он в ходе брифинга в Киеве во вторник.

Конкретно по поезду "Киев - Перемышль" Е.Кравцов отметил, что в нем действует отдельный порядок таможенного контроля, который осуществляется во время движения. Это экспериментальная модель, введенная, чтобы пассажирам было больше комфорта, и они быстрее пересекали границу.

"Нам нужно будет тщательнее ее (модель – ИФ) изучить и, возможно, подкорректировать во избежание лазеек для отдельных пассажиров", – сказал он.

"Кроме этого случая, у нас, к сожалению, происходят ситуации, когда лица, которые имеют несоответствующие или поддельные документы, не имеющие права въезда в Украину, пытаются это сделать. Их снимают с поезда после прохождения границы", - отметил и. о. руководителя "Укразизныци".

На вопрос, можно ли было так поступить с М.Саакашвили, Е.Кравцов ответил: "Укрзализныця не имела права вообще пускать его в вагон".

Как сообщалось со ссылкой на "Укрзализныцю", поезд №715 "Интерсити" "Перемышль – Киев", в котором находились экс-глава Одесской ОГА М.Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и народными депутатами, задержался с отправкой в польской Перемышле из-за некоего лица, "у которого не было оснований для въезда в Украину".

"Ситуация с невозможностью курсирования поезда "Перемышль – Киев" сложилась вследствие отказа лица, не имеющего законных оснований для въезда в Украину, покинуть поезд", - говорилось в пресс-релизе ПАО. В то же время в нем не приводились данные о лице, у "которого нет оснований для въезда в Украину".

В "Укрзализныце" также сообщили, что для обеспечения перевозок пассажирам этого поезда будут предоставлены автобусы для продолжения путешествия по маршруту, что и было сделано.

Согласно расписанию, поезд №715 "Интерсити" должен был отправиться из польского Перемышля в 14.07 (по Киеву). Участок маршрута между польским городом и украинским Львовом он проходит без остановок за 1 час 20 минут.

Как заявил президент Петр Порошенко, инцидент с М.Саакашвили будет прокомментирован исключительно в правовом поле. При этом он подчеркнул, что принцип неприкасаемости государственной границы – это вопрос национальной безопасности, и ему "все равно, кто нарушает государственную границу: или боевики на востоке, или политиканы на западе – должна быть четкая правовая юридическая ответственность".