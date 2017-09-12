Weatherford предложил наименьшую стоимость услуг наклонно-направленного бурения шести скважин "Укргазвыдобування"

ООО "Везерфорд Украина" предложило наименьшую стоимость услуг наклонно-направленного бурения для добычи газа на шести скважинах по всем трем лотам тендера ПАО "Укргазвыдобування", свидетельствуют данные в системе ProZorro.

По первому лоту Weatherford готов предоставить услуги по бурению скважины №3 Западно-Сосновского месторождения, а также скважин №169 и №185 Мелиховского месторождения за 24 млн 199,519 тыс. грн (при ожидаемых 37 млн 757,137 тыс. грн).

По второму лоту Weatherford готов предоставить услуги по бурению скважин №357 и №358 Яблунивского месторождения за 25,1 млн грн (при ожидаемых 40 млн 731,942 тыс. грн).

По третьему лоту Weatherford готов предоставить услуги по бурению скважины №123 Котелевского месторождения за 16,55 млн грн (при ожидаемых 24 млн 27,269 тыс. грн).

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Таким образом, в случае подписания контракта, общая стоимость услуг по тендеру составит 65 млн 849,519 тыс. грн от первоначально ожидаемых 102 млн 516,348 тыс. грн (все – с НДС).

В торгах по всем трем лотам также приняли участие ООО "Шлюмберже сервисез Украина", ООО "Укрнатагазсервис", ООО "Навиком Энерджи", ООО "НТП "Буровая техника" и дочернее предприятие "Ньютек Юкрейн". Еще по одному лоту конкурировала ООО "Денимекс Юкрейн".

Буровые работы должны быть выполнены в период с октября 2017 года по 28 февраля 2018 года.

Как сообщалось, УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

УГВ планировало в 2017 году инвестировать в бурение и закупку нового оборудования 30 млрд грн. В 2017 году компания планировала пробурить около 100 новых скважин, провести капитальный ремонт 500 имеющихся скважин, а также осуществить операции по интенсификации добычи.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

"Везерфорд Украина" является "дочкой" международной нефтесервисной компании Weatherford International Ltd.