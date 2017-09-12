Госбанки в настоящее время не требуют докапитализации

Государственные банки в настоящее время не требуют дополнительных капитальных вливаний, сообщила заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Мы считаем, что банки докапитализированы и все остальное зависит только от качества работы менеджмента по возврату или реструктуризации плохих активов", - сказала она журналистам во время международной конференции "Защита прав потребителей финуслуг 2017: путь к построению доверия" в Киеве во вторник.

Замглавы центробанка при этом не исключает существование некоторых рисков, реализация которых может потребовать дальнейших капитальных вливаний, однако добавила, что эти риски можно нивелировать при условии внедрения качественного корпоративного управления в госбанках.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины в 2018-2020 гг. больше не намерено выпускать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации государственных банков. Отсутствие дальнейших соответствующих расходов зафиксировано в Бюджетной резолюции, которую Минфин подали в парламент в конце мая 2017 года.

Правительство Украины в начале текущего года докапитализировало государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (оба Киев) соответственно на 3,465 млрд грн и 3,022 млрд грн путем выпуска ОВГЗ и обмена ценных бумаг на акции новой эмиссии банков.

Необходимость докапитализации и ее размеры в 2017 году базируются на результатах диагностического обследования госбанков за 2015 год, утвержденного Нацбанком в октябре 2015 года.

Год назад предыдущее правительство увеличило уставные капиталы Ощадбанка и Укрэксимбанка по такой схеме соответственно на 4,956 млрд грн и 9,319 млрд грн.

Помимо этого, в конце июня 2017 года Кабинет министров во время внеочередного заседания принял решение докапитализировать ПриватБанк на 38,565 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов путем выпуска ОВГЗ, которые будут обменены на новые акции банка.

Процесс докапитализации ПриватБанка проходит в два этапа, на первом из которых выпущены ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн.

Второй транш, в 16 млрд грн, будет перечислен ближе к концу осени. При этом его объем может быть снижен в случае разработки и реализации банком стратегии работы с залоговым имуществом, полученным в качестве погашения задолженности по кредитам, а также за счет прибыли банка.

Ранее, в конце 2016 года, когда правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения, государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.