Цены на нефть опускаются после подъема накануне

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают последствия урагана "Ирма" для спроса на энергоносители в США, а также темпы возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий, приостановленных из-за урагана "Харви".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 кв во вторник опустилась на $0,09 (0,17%) - до $53,75 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на $0,06 (0,11%) - до $53,84 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,06 (0,12%) - до $48,01 за баррель. Контракт подорожал на $0,59 (1,24%) - до $48,07 за баррель по итогам предыдущей сессии.

"При драматической ситуации, которой являются ураганы, волатильность цен на нефть может быть высокой", - цитирует MarketWatch аналитика по сырьевому сектору BNP Paribas Гарри Чилингаряна.

По оценкам экспертов Goldman Sachs, негативные последствия урагана "Ирма" для спроса на нефть в США будут более слабыми по сравнению с эффектом "Харви", обрушившегося на побережье Техаса 25 августа.

Такой прогноз связан с тем, что потребление нефти в Техасе существенно выше, учитывая значительную концентрацию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий на побережье Мексиканского залива, отмечают эксперты.

Внимание рынка направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 кв.

Эксперты ожидают, что отчет Минэнерго страны укажет на рост запасов нефти на минувшей неделе более чем на 7 млн баррелей при сокращении запасов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.