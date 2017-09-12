"Укроборонпром" обсудил с британским UKDSC перспективы налаживания сотрудничества в области производства средств РЭБ

Госконцерн "Укрборонпром" изучает возможность расширения ВТС с Великобританией в рамках британской оборонной программы Defence Growth Partnership (DGP).

Как сообщила во вторник пресс-служба госконцерна, в рамках участия в работе проходящей в Лондоне 12-15 сентября международной оборонной выставки DSEI-2017, делегация "Укроборонпрома" во главе с гендиректором Романом Романовым провела переговоры с британским UK Defence Solution Centre (UKDSC) по вопросу возможности налаживания украинско-британского ВТС в рамках Defence Growth Partnership.

Согласно сообщению, "особое внимание в ходе встречи было уделено сфере радио-электронной борьбы (РЭБ), включая возможности производства такой техники".

UKDSC специализируется на анализе внешних рынков, поиске потенциально перспективных направлений партнерства, а также новых моделей финансирования инновационных оборонных проектов. В штате центра работают специалисты ведущих мировых оборонных компаний, среди которых американская Lockheed Martin Corporation, британская BAE Systems.

Программа Defence Growth Partnership объединяет британское правительство, оборонную науку и индустрию, и нацелена на укрепление и усиление глобальной конкурентоспособности оборонного сектора Великобритании.