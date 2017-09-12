Экономика

13:06 12.09.2017

Европарламент обсуждает безопасность газоснабжения ЕС

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике подготовил доклад о безопасности газоснабжения Евросоюза, где уделил внимание защитным механизмам и региональному сотрудничеству, заявил во вторник на дебатах в Страсбурге глава комитета Ежи Бузек.

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Он выступил докладчиком по вопросу нового законодательства о безопасности обеспечения газом стран ЕС. Глава комитета перечислил в своем выступлении, предварявшем дебаты, позиции, согласованные в ходе работы законодателей.

"Во-первых, механизм, включаемый в случае серьезных проблем снабжения природным газом, и список потребителей, нуждающихся в защите. Впервые удалось договориться об этом", - отметил Е.Бузек.

"Далее - региональное сотрудничество. Это тоже нечто, чего добились в первый раз. Речь идет о совместном анализе угроз и совместно разработанном чрезвычайном плане", - продолжил глава комитета.

Наконец, предлагаются "коридоры чрезвычайного снабжения", сказал Е.Бузек.

"Это ответ на значительные опасения многих стран по части регионального сотрудничества", - отметил парламентарий.

Он также подчеркнул важность прозрачности в контрактах на поставки газа из-за рубежа, напомнив, что 50% газа поступают в ЕС извне.

"Наши контакты с внешними поставщиками имеют последствия для того, что происходит в Европе. Поэтому главные контракты изучаются Европейской комиссией, национальными властями, а иногда даже Еврокомиссия может рассмотреть и другие контракты. Это особенно важно, если мы действительно хотим в Европейском союзе обеспечить безопасность снабжения", - сказал докладчик, открывая дискуссию.

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