"Укрзализныця" ожидает от Кабмина утверждения до конца года ее финплана и порядка управления имуществом компании

ПАО "Укрзализныця" ожидает от Кабинета министров Украины принятия до конца текущего года ряда документов, необходимых функционирования железнодорожной отрасли.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, презентуя стратегию развития компании в Киеве во вторник.

По его словам речь идет о финансовом плане, порядке управления имуществом ПАО.

"Рассчитываем на продолжение диалога о либерализации вагонной составляющей в грузовых перевозках", - добавил Е.Кравцов.