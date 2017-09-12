Экономика

12:59 12.09.2017

"Укрзализныця" ожидает от Кабмина утверждения до конца года ее финплана и порядка управления имуществом компании

ПАО "Укрзализныця" ожидает от Кабинета министров Украины принятия до конца текущего года ряда документов, необходимых функционирования железнодорожной отрасли.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, презентуя стратегию развития компании в Киеве во вторник.

По его словам речь идет о финансовом плане, порядке управления имуществом ПАО.

"Рассчитываем на продолжение диалога о либерализации вагонной составляющей в грузовых перевозках", - добавил Е.Кравцов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Товарная биржа УМВБ заявила о запуске торгов энергетическим углем

Рожкова сообщила когда миссия МВФ прибудет в Киев

Один инвестор выразил интерес к покупке Сбербанка

ОЭС Украины технически готова к отопительному сезону

Большинство мелких банков докапитализировались до 200 млн грн, по 7-и идет верификация источника средств

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укроборонпром" обсудил с британским UKDSC перспективы налаживания сотрудничества в области производства средств РЭБ

Европарламент обсуждает безопасность газоснабжения ЕС

Минрегион прогнозирует рост на 27% стоимости строительства жилья в 2018 году

"Укрзализныця" намерена направить на капинвестиции около $6 млрд за 5 лет

"ДТЭК" в августе нарастил закупку угля шахт Львовско-Волынского бассейна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на услуги на price.ua
РЕКЛАМА