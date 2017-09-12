Минрегион прогнозирует рост на 27% стоимости строительства жилья в 2018 году

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) прогнозирует в следующем году увеличение стоимости строительства 1 кв. м общей площади квартир в Украине на 27% по сравнению с 2017 годом – до 12,2 тыс. грн (без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя).

Такие данные содержатся в приказе Минрегиона "О прогнозных среднегодовых показателях опосредствованной стоимости строительства жилья по регионам Украины на 2018 год" (№195) от 9 августа 2017 года, опубликованном на веб-сайте ведомства.

"Утвердить и рекомендовать к применению прогнозные среднегодовые показатели опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2018 год", - говорится в документе.

Согласно ему, стоимость строительства 1 кв. м жилья в Киеве в 2018 году вырастет до 14,3 тыс. грн с 11,3 тыс. грн в 2017 году, а в Киевской области – до 12,3 тыс. грн с 9,7 тыс. грн годом ранее.

За ними следуют Донецкая (12,8 тыс. грн), Харьковская (12,8 тыс. грн), Ривненская (12.4 тыс. грн), Черкасская, Хмельницкая и Львовская (во всех – 12 тыс. грн) области.

При этом наименьшая себестоимость 1 кв. м жилья отмечается в Закарпатской (10,6 тыс. грн), Житомирской (10,7 тыс. грн), Ивано-Франковской (почти 11 тыс. грн) и Кировоградской областях (10,6 тыс. грн).

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.