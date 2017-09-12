"Укрзализныця" намерена направить на капинвестиции около $6 млрд за 5 лет

ПАО "Укрзализныця" рассчитывает направить в течение пяти лет на капитальные инвестиции около $6 млрд.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, презентуя стратегию ее развития на 2017-21гг в Киеве во вторник.

По его словам, на инфраструктуру планируется направить около $1,8 млрд, на обновление подвижного состава – около $3,2 млрд и около $0,7 млрд на модернизацию подвижного состава.

Кроме того, компания намерена в течение пяти лет реализовывать непрофильные активы, что позволит ей направить на инвестиции порядка 5-7 млрд грн за указанный период.

Как сообщалось, в январе-августе 2017 "Укрзализныця" освоила капитальные инвестиции на сумму 4,952 млрд грн, что превышает показатель за восемь месяцев 2016 года на 91,8%. В частности, выполнены работы по капитальному строительству на 1,426 млрд грн, приобретено и изготовлено основных средств на 1,297 млрд грн. Также приобретено и изготовлено других необоротных активов на сумму 124,5 млн грн, модернизировано основных средств на 1,35 млрд грн.